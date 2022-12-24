Экс-жена Сергея Бондарчука родила четвертый раз

Она также поблагодарила мужа Филиппа и всю свою семью за любовь и поддержку: "Столько вместе, только общей мощью и любовью".

Тата была замужем за сыном Федора и Светланы Бондарчук, у них две совместные дочери: Маргарита и Ева. О том, что Тата и Сергей Бондарчук развелись, стало известно в декабре 2019 года. Они не рассказывают, почему расстались, но не скрывают, что продолжают вместе воспитывать дочерей. В октябре 2020 года Тата вышла замуж за музыканта Филиппа Фролова, почти через год у них родился сын Михаил.