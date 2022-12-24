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2 часа назад

Бывшая жена продюсера Сергея Бондарчука родила четвертого ребенка

Мира Маркина

Экс-супруга продюсера Сергея Бондарчука Тата Фролова в четвертый раз стала матерью. Об этом она сообщила в соцсетях.

Экс-жена Сергея Бондарчука родила четвертый раз
Фото: СоцсетиСоцсети

"Добро пожаловать, сыночек, Кирилл Фролов! Мы все тебя очень ждали", — написала бизнесвумен.

Она также поблагодарила мужа Филиппа и всю свою семью за любовь и поддержку: "Столько вместе, только общей мощью и любовью".

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Тата была замужем за сыном Федора и Светланы Бондарчук, у них две совместные дочери: Маргарита и Ева. О том, что Тата и Сергей Бондарчук развелись, стало известно в декабре 2019 года. Они не рассказывают, почему расстались, но не скрывают, что продолжают вместе воспитывать дочерей. В октябре 2020 года Тата вышла замуж за музыканта Филиппа Фролова, почти через год у них родился сын Михаил.

Ранее Светлана Бондарчук рассказала, что год боялась выйти замуж после развода с Федором.

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