Экс-жена Сергея Бондарчука родила четвертый раз

Экс-супруга продюсера Сергея Бондарчука Тата Фролова в четвертый раз стала матерью. Об этом она сообщила в соцсетях.
"Добро пожаловать, сыночек, Кирилл Фролов! Мы все тебя очень ждали", — написала бизнесвумен.
Она также поблагодарила мужа Филиппа и всю свою семью за любовь и поддержку: "Столько вместе, только общей мощью и любовью".
Тата была замужем за сыном Федора и Светланы Бондарчук, у них две совместные дочери: Маргарита и Ева. О том, что Тата и Сергей Бондарчук развелись, стало известно в декабре 2019 года. Они не рассказывают, почему расстались, но не скрывают, что продолжают вместе воспитывать дочерей. В октябре 2020 года Тата вышла замуж за музыканта Филиппа Фролова, почти через год у них родился сын Михаил.