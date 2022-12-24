Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала видео из гримерки, в котором ей помогают снять прилипшие к ногам сапоги. Пост появился в ее соцсетях.

В бэкстейдже со съемок новогоднего выпуска белорусского вокального шоу "Фактор.BY" помощники после выступления снимают с Бузовой прилипшие сапоги.

"Алин, ты стул держи, Ольгу тяни в другую сторону. Давайте, второй по этой же схеме! Тяни, как репку, давайте, кожу не сорви с нее", — за кадром слышно голос PR-менеджера Бузовой — Антона Богославского.

Ольга подчеркнула, что на видео "правда жизни как она есть". В кадре исполнительница, по собственным словам, никогда не подаст вида, что "что-то жмет или неудобно".

Новое видео рассмешило подписчиков Ольги Бузовой. В комментариях ей посоветовали надевать сапоги на капроновые колготки.