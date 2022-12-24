Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-10° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Певица Ольга Бузова с трудом сняла сапоги и рассмешила подписчиков: видео

Мира Маркина

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала видео из гримерки, в котором ей помогают снять прилипшие к ногам сапоги. Пост появился в ее соцсетях.

В бэкстейдже со съемок новогоднего выпуска белорусского вокального шоу "Фактор.BY" помощники после выступления снимают с Бузовой прилипшие сапоги.

"Алин, ты стул держи, Ольгу тяни в другую сторону. Давайте, второй по этой же схеме! Тяни, как репку, давайте, кожу не сорви с нее", — за кадром слышно голос PR-менеджера Бузовой — Антона Богославского.

"Мне не нравится мое отражение": певица Ольга Бузова — о лишних килограммах

Ольга подчеркнула, что на видео "правда жизни как она есть". В кадре исполнительница, по собственным словам, никогда не подаст вида, что "что-то жмет или неудобно".

Новое видео рассмешило подписчиков Ольги Бузовой. В комментариях ей посоветовали надевать сапоги на капроновые колготки.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Ольга Бузова украсила квартиру своими портретами.

Звёзды,Видео,Антон Богославский,Ольга Бузова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители