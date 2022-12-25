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2 часа назад

Телеведущую Ксению Бородину подозревают в беременности

Мира Маркина

Подписчики Ксении Бородиной увидели ее округлившийся живот на фото со дня рождения младшей дочери, которое телеведущая опубликовала в соцсетях. Ее начали подозревать в беременности.

Бородину подозревают в беременности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На дне рождения дочки Теоны Ксения появилась в золотой юбке-миди и черной футболке. Фолловеры заметили на фотографии с праздника, что живот ведущей округлился:

"Мне кажется, у Бородиной живот?"

"Беременна?"

"Ксюша ждет ребенка?"

Бородина никак не отреагировала на предположения поклонников. После развода с отцом Теоны, Курбаном Омаровым, она не появлялась на публике с другим мужчиной: неизвестно, есть ли у нее новый возлюбленный. В прошлом году телеведущей приписывали роман с блогером-миллионником Эриком Авагяном, но она опровергла слухи.

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Ранее Ксения Бородина рассказала, как относится к отношениям сорокалетних женщин с юношами.

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