Бородину подозревают в беременности

Подписчики Ксении Бородиной увидели ее округлившийся живот на фото со дня рождения младшей дочери, которое телеведущая опубликовала в соцсетях. Ее начали подозревать в беременности.

На дне рождения дочки Теоны Ксения появилась в золотой юбке-миди и черной футболке. Фолловеры заметили на фотографии с праздника, что живот ведущей округлился:

Бородина никак не отреагировала на предположения поклонников. После развода с отцом Теоны, Курбаном Омаровым, она не появлялась на публике с другим мужчиной: неизвестно, есть ли у нее новый возлюбленный. В прошлом году телеведущей приписывали роман с блогером-миллионником Эриком Авагяном, но она опровергла слухи.