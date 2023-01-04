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2 часа назад

Горящее пианино и вдетые в спину крюки: самые аморальные выходки рок-звезд

Катерина Саломе

Многие рок-звезды по природе своей крайне эксцентричны. Одни пытаются привлечь внимание за счет яркого образа, другие используют табуированные темы в песнях или клипах, а третьи вытворяют крайне аморальные вещи на концертах ради того, чтобы эпатировать публику. О самых сумасшедших выходках рассказал «Рамблер».

Самые аморальные выходки рок-звезд
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Мэтт «Лорд» Зейн, фронтмен группы Society 1

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Певец умудрился прямо во время концерта целых 30 минут провисеть на четырех крюках для подвески мяса, которые были вдеты в его спину. Мэтт не показывал, что ему больно. Он абсолютно невозмутимо вел концертную программу, пока его раскачивали, как качели, и раскручивали на этих крюках.

The who, Кит Мун

Когда группу зовут впервые выступить на телевидение – это всегда большое событие. Музыкантам всегда хочется запомниться как публике, так и сотрудникам телеканалов. И группа The Who, а точнее ее участник, Кит Мун, решил произвести максимально яркое впечатление. Он спрятал в барабан порох. Артисты раньше использовали такой прием, однако в этот раз взрывчатого вещества было намного больше. По итогу взрыв поранил Муну руку и навсегда оглушил на одно ухо другого участника – Пита Таунсенда.

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Джерри Ли Льюис

Пионер рока, Джерри Ли Льюис, выступал на разогреве у Чака Берри. Так уж вышло, что Джерри распалил публику в прямом смысле этого слова. Дело в том, что Льюис во время исполнения песни Great Balls of Fire поджег собственное пианино. Согласно автобиографии певца, за авторством Рика Брэгга: «Во время исполнения Great Balls of Fire он засунул руку в пианино, вытащил оттуда бутылку из-под колы с прозрачной жидкостью, облил инструмент бензином, затем зажег спичку — пианино вспыхнуло». После этого Джерри допел песню до конца, параллельно играя на горящем инструменте. Публика была в восторге. Поговаривают, что после своего фееричного выступления Льюис сказал наблюдавшему за кулисами Чаку Берри: «Попробуй переплюнуть это!»

Джим Морисон

Джим Моррисон решил выступить на сцене полностью обнаженным. Сейчас этим сложно удивить публику. Даже русские звезды вытворяли подобное, в том числе группа «Ленинград» и Noize MC. Однако в 60-х годах эта выходка Моррисона произвела фурор. Пришедшие на концерт люди, скорее всего, запомнили его надолго.

Звёзды,Чак Берри,Джим Моррисон,
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