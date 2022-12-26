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21 минуту назад

Муж Маши Распутиной отреагировал на слухи о ее романе с Филиппом Киркоровым

Катерина Саломе

Недавно появились слухи о том, что некогда между певицей Машей Распутиной и поп-королем Филиппом Киркоровым был роман. Свое мнение на этот счет высказал супруг исполнительницы Виктор Захаров. Его слова приводит издание «Абзац».

Муж Распутиной отреагировал на слухи о ее романе с Киркоровым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это смешно и некрасиво. Какой роман может быть у Марии с Киркоровым? Никакого романа не было. Спели "Чайную розу" — и все», — заявил бизнесмен.

Виктор и Маша 23 года состоят в отношениях. Мужчина старше своей супруги на девять лет.

Распутина рассказала об «интимных местах» в своем доме

Это не первый раз, когда общественность обсуждает тайную романтическую связь Распутиной и Киркорова. Впервые об этом заговорили в далеком 2003 году, когда в свет вышла их совместная песня «Роза чайная».

Ранее мы писали о том, что Распутина стала жертвой грабителей в Турции.

Звёзды,Виктор Захаров,Филипп Киркоров,
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