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54 минуты назад

Сергей Жуков объяснил, почему после распада «Руки вверх!» перестал общаться с Алексеем Потехиным

Катерина Саломе

Сергей Жуков и Алексей Потехин когда-то были частью одной группы — «Руки вверх!». Несмотря на тесную связь в прошлом, сейчас артисты практически не общаются. О причинах лидер музыкального коллектива поведал в эфире YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

По словам Сергея, причиной прекращения общения с Алексеем стала банальная усталось друг от друга. Во времена существования группы Потехин и Жуков жили в одной квартире. Они были очень близкими друзьями и проводили много времени вместе до момента, пока Алексей не покинул музыкальный коллектив в 2006 году.

«Уже невозможно было находиться рядом. Объясню, почему: мы знали все друг о друге, я знал, что он скажет, как пошутит», — признался Жуков.

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При этом лидер «Руки вверх!» подчеркнул, что фанатам стоит наконец перестать ждать воссоединения прежнего состава группы. Иногда они лишь выступают вместе на знаковых событиях.

Ранее мы писали о том, что солист «Руки вверх!» рассказал, как лишился дочери.

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