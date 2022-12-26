Сергей Жуков и Алексей Потехин когда-то были частью одной группы — «Руки вверх!». Несмотря на тесную связь в прошлом, сейчас артисты практически не общаются. О причинах лидер музыкального коллектива поведал в эфире YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

По словам Сергея, причиной прекращения общения с Алексеем стала банальная усталось друг от друга. Во времена существования группы Потехин и Жуков жили в одной квартире. Они были очень близкими друзьями и проводили много времени вместе до момента, пока Алексей не покинул музыкальный коллектив в 2006 году.

«Уже невозможно было находиться рядом. Объясню, почему: мы знали все друг о друге, я знал, что он скажет, как пошутит», — признался Жуков.

При этом лидер «Руки вверх!» подчеркнул, что фанатам стоит наконец перестать ждать воссоединения прежнего состава группы. Иногда они лишь выступают вместе на знаковых событиях.