Кафельникова показала фигуру в бикини

Российская модель Алеся Кафельникова сейчас находится на острове Бали. Но девушка не отдыхает — она продолжает работать. Накануне она опубликовала кадр с бэкстейджа съемки в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Соцсети

На фото 24-летняя манекенщица позирует в бикини синего цвета на фоне скалы и океана. Ее образ выглядит максимально естественным: отсутствие макияжа, собранные в низкий пучок волосы. Завершили пляжный образ серьги-кольца. Ее пост набрал более восьми тысяч лайков.

Соцсети

«Моя любимая часть в путешествиях — показывать вещи, созданные богом, которые прекрасны так же, как и я», — написала Кафельникова.