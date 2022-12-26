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1 час назад

Модель Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини

Катерина Саломе

Российская модель Алеся Кафельникова сейчас находится на острове Бали. Но девушка не отдыхает — она продолжает работать. Накануне она опубликовала кадр с бэкстейджа съемки в своих соцсетях.

Кафельникова показала фигуру в бикини
Фото: СоцсетиСоцсети

На фото 24-летняя манекенщица позирует в бикини синего цвета на фоне скалы и океана. Ее образ выглядит максимально естественным: отсутствие макияжа, собранные в низкий пучок волосы. Завершили пляжный образ серьги-кольца. Ее пост набрал более восьми тысяч лайков.

Соцсети

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«Моя любимая часть в путешествиях — показывать вещи, созданные богом, которые прекрасны так же, как и я», — написала Кафельникова.

Ранее мы писали о том, что звезда «Клона» опубликовала фото топлес.

Звёзды,Алеся Кафельникова,
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