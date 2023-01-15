Что стало с первыми солистками группы «Лицей»

Трио «Лицей» было одной из самых популярных групп российской эстрады в 1990-х годах. А у девушек-солисток не было отбоя от поклонников. Настя Макаревич, Лена Перова и Изольда Ишханишвили буквально в один миг стали знамениты. Но что произошло с солистками потом? Читайте об этом в материале «Рамблера».

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Трио «Лицей» появилось в 1991 году с легкой руки Алексея Макаревича. Музыкант создал группу, по большому счету, для своей падчерицы Насти, талант которой заметил еще в ее детском возрасте. Кроме Насти Макаревич в группу вошли Изольда Ишханишвили и Лена Перова. Именно этот состав поклонники называют «золотым».

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Известность «Лицей» получил после участия девочек-подростков в конкурсе «Утренняя звезда». А уже через пару лет песни трио пела вся страна.

Настя Макаревич

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Как уже говорилось выше, «Лицей» создавался специально для Насти Макаревич. Неудивительно, что среди солисток она занимала ведущую позицию. По сути, другие две девушки оставались на подпевках, а солировала в трио Анастасия.

Стоит отметить, что к профессии она отнеслась серьезно: параллельно с работой в группе получила высшее музыкальное образование. И единственная осталась в группе, когда другие девушки ее покинули. А после смерти отчима в 2014 году взяла на себя руководство группой.

Помимо того, что Анастасия Макаревич сделала музыкальную карьеру, она счастлива и в личной жизни: она замужем и вместе с супругом воспитывает двоих сыновей.

Лена Перова

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Лена Перова, как и ее коллега по группе, с детства была музыкально одаренной. А еще она была сводной сестрой известного в те годы телеведущего Сергея Супонева. В «Лицее» Лене нравилось, но через некоторое время захотелось попробовать себя в другой роли. Брат предложил ей вести детскую передачу, куда Лена успешно прошла кастинг.

Но Алексей Макаревич был против того, чтобы одна из участниц группы занималась чем-то еще, кроме выступлений в «Лицее». Он заявил, что если Перова станет ведущей, то ей придется покинуть коллектив. Лена же не отказалась от своего желания быть ведущей. Когда первые выпуски программы вышли в эфир, Перова покинула «Лицей».

Перова осталась работать на телевидении, но и музыкальную карьеру не забросила: через некоторое время она начала совмещать роль телеведущей с участием в группе «Амега». Записала Перова и сольный альбом под названием «Лети за солнцем».

Лена продолжала заниматься музыкой, работала на телевидении, снялась в нескольких фильмах. Но затем пропала. Поговаривали, что у Перовой были проблемы с алкоголем, но сама артистка никак эти слухи не комментировала. Перова не замужем, детей у нее нет.

Изольда Ишханишвили

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Эффектная красотка с необычным именем Изольда стала третьей солисткой «Лицея». Она с детства занималась музыкой и пела в детском ансамбле. В «Лицей» попасть и стать знаменитой она была рада. Но до поры до времени.

Через некоторое время Изольде, как и Лене Перовой, надоело довольствоваться ролью «статистки»: безусловным лидером группы была, разумеется, Настя Макаревич. Быть на вторых ролях Изольда устала и приняла решение уйти из группы и начать сольную карьеру.