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2 часа назад

Певец Александр Иванов впервые высказался о романе с актрисой Настасьей Самбурской

Мира Маркина

Певец Александр Иванов, больше известный под псевдонимом Ivan, впервые рассказал о романе с актрисой Настасьей Самбурской. Музыкант поделился откровениями в интервью Любови Терлецкой на YouTube.

Александр рассказал, что их отношения с Настасьей должны были остаться в тайне. Но его телефон взломали недоброжелатели, и информация о романе стала достоянием общественности. При этом артист подчеркнул, что у них с Самбурской были сильные чувства друг к другу:

"Это не было пиаром. Мы встречались недолго, полгода где-то".

Актриса Настасья Самбурская призналась, что хочет ребенка

На момент отношений Самбурской было 28 лет, а Иванову 21. Актриса пыталась защищать возлюбленного от нападок аудитории, уверяя, что он не только хороший музыкант, но и прекрасный человек.

Иванов признался, что сейчас не следит за жизнью актрисы.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Самбурская раскрыла истинную причину отказа от алкоголя.

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