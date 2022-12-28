Бурак Озчивит рассекретил пол ребенка

Турецкий актер Бурак Озчивит показал беременную жену и рассекретил пол будущего ребенка. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Поклонники ранее предполагали, что у пары родится мальчик или близнецы. В итоге фанаты оказались правы. Супруги ждут сына. Актер опубликовал фотографию жены Фахрийе Эвджен и подписал фотографию синим сердцем, намекнув на то, что у пары родится мальчик.
На кадре супруга Озчивита позирует в белом облегающем платье и держится за беременный живот.
Летом 2022 года пара объявила о том, что они ждут ребенка. Супруги уже воспитывают трехлетнего сына по имени Каран.
Ранее сообщалось, что Бородину подозревают в беременности.