Бурак Озчивит рассекретил пол ребенка

Турецкий актер Бурак Озчивит показал беременную жену и рассекретил пол будущего ребенка. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" Кадр из сериала "Великолепный век"

Поклонники ранее предполагали, что у пары родится мальчик или близнецы. В итоге фанаты оказались правы. Супруги ждут сына. Актер опубликовал фотографию жены Фахрийе Эвджен и подписал фотографию синим сердцем, намекнув на то, что у пары родится мальчик.

На кадре супруга Озчивита позирует в белом облегающем платье и держится за беременный живот.

Соцсети

Летом 2022 года пара объявила о том, что они ждут ребенка. Супруги уже воспитывают трехлетнего сына по имени Каран.