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1 час назад

Бурак Озчивит рассекретил пол ребенка

Мария Каткова

Турецкий актер Бурак Озчивит показал беременную жену и рассекретил пол будущего ребенка. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Бурак Озчивит рассекретил пол ребенка
Фото: Кадр из сериала "Великолепный век"Кадр из сериала "Великолепный век"

Поклонники ранее предполагали, что у пары родится мальчик или близнецы. В итоге фанаты оказались правы. Супруги ждут сына. Актер опубликовал фотографию жены Фахрийе Эвджен и подписал фотографию синим сердцем, намекнув на то, что у пары родится мальчик.

На кадре супруга Озчивита позирует в белом облегающем платье и держится за беременный живот.

Соцсети

Летом 2022 года пара объявила о том, что они ждут ребенка. Супруги уже воспитывают трехлетнего сына по имени Каран.

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Ранее сообщалось, что Бородину подозревают в беременности.

Звёзды,Фахрийе Эвджен,
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