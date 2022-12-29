Самые экстравагантные выходки звезд в 2022 году

2022 год был щедр на громкие новости в СМИ, а знаменитости сами вели себя так, что прессе не приходилось ничего додумывать. "Рамблер" расскажет о самых громких выходках знаменитостей, которые обсуждал весь мир.

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Канье Уэст и антисемитизм

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В какой-то момент казалось, что громкий развод Канье Уэста с Ким Кардашьян станет его самым большим скандалом в 2022 году,. Но это было до того, как Уэст представил свои футболки «White Lives Matter» ("Жизни белых имеют значение") на Неделе моды в Париже в октябре того же года.

Позже рэпер дал интервью Такеру Карлсону из Fox News. Он вызвал еще больше споров, необоснованно заявив:

"В Нью-Йорке у черных людей больше число абортов, чем рождаемость".

Затем Уэст заявил, что планирует провести «смертную аферу против еврейского народа» и пожелал смерти своим ненавистникам-евреям.

Ситуация ухудшилась, когда в сеть просочились непроверенные фрагменты интервью Карлсона с еще более антисемитской риторикой. Впоследствии музыкант не раз заявлял, что евреи тайно контролируют СМИ, недвижимость, банки и торговые центры.

Тем временем NBC News сообщил, что Уэст выражал свое восхищение Адольфом Гитлером и призывал евреев его простить. Высказывания Уэста привели к тому, что ряд компаний разорвали с ним отношения, в первую очередь Adidas.

Мадонна ниже пояса

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63-летняя Мадонна шокировала своих поклонников, представив свой новый NFT-проект. Она посотрудничала с художником по токенам Beeple, чтобы создать графику с изображением обнаженной певицы.

Так, весь мир обсуждал графическое изображение Мадонны с раздвинутыми ногами, рожающую деревья. Также была опубликована 3D-модель ее влагалища. Поэтому разразился масштабный скандал. Мадонна пыталась защитить свое искусство.

«Я делаю то, что женщины делали с незапамятных времен, то есть рожаю. Но на более экзистенциальном уровне я рождаю искусство и творчество, и без того и другого мы бы пропали», — сказала она.

Откровения Бритни Спирс

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Поп-звезда Бритни Спирс избавилась от многолетнего опекунства своего отца и начала часто откровенничать в своих соцсетях:

"Черт, я должна сказать... то, что я не стала частью вашей программы обращения с рабами, изменило мою жизнь!!! Угадайте что??? Теперь я тоже могу ходить в спа!! Я впервые сама оплатила картой товар в магазине!

Теперь я равноправный человек… и я так счастлива!"

Спирс также сообщила, что ее собственный отец пытался ее убить.

«Самое неприятное — это понимать, что они просто были злыми, и что я действительно чувствовала, что мой отец пытается меня убить. И я надеюсь, что он будет гореть в аду», — отметила она.