Звезды, потерявшие все свое состояние

Многие думают, что слава и известность – это путь к безбедности до конца жизни. Однако одной только известности и контрактов на кругленькие суммы не хватит для стабильного финансового положения. Об известных людях, которые лишись своего состояния, расскажет «Рамблер».
Николас Кейдж на пике своей популярности зарабатывал баснословные суммы. Однако в последние годы актера чаще всего видят во второсортных боевиках. Причиной банкротства Кейджа стало банальное неумение распоряжаться деньгами и приобретение абсолютно бесполезных вещей. Таким образом, он приобрел череп динозавра, оказавшегося на поверку подделкой, а также замок с привидениями. Все эти расточительства привели не только к неприятному финансовому положению, но и к недоверию продюсеров.
Памелу Андерсон все знают как актрису, которая никогда не стеснялась тратить заработанные миллионы. Девушка не жалела денег ни на одежду, ни на яркие вечеринки. В итоге, в стремлении к роскоши она лишилась своего состояния. Актриса построила дом в Майами, а в процессе ремонта выяснилось, что на него не хватает денег. В попытках спасти свое положение девушка сдавала свой дом в аренду, а сама проживала в вагончике.
В 17 лет Линдси Лохан стала актрисой и кумиром многих девочек. Однако очень скоро юная звезда стала познавать мир спиртных напитков, шумных вечеринок и запрещенных веществ. Неоднократно она находилась в центре скандалов, становилась виновницей ДТП, пыталась проходить лечение, срывалась, отказывалась от вредных привычек, возвращалась на работу и снова срывалась. Многие киностудии не хотели брать на работу Лохан, поскольку та либо прогуливала съемки, либо появлялась на площадке пьяная. На данный момент актриса анонсировала выход сольного альбома, а финансовое положение уже почти стабилизировалось.