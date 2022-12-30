Звезды, потерявшие все свое состояние

Многие думают, что слава и известность – это путь к безбедности до конца жизни. Однако одной только известности и контрактов на кругленькие суммы не хватит для стабильного финансового положения. Об известных людях, которые лишись своего состояния, расскажет «Рамблер».

Николас Кейдж

Николас Кейдж на пике своей популярности зарабатывал баснословные суммы. Однако в последние годы актера чаще всего видят во второсортных боевиках. Причиной банкротства Кейджа стало банальное неумение распоряжаться деньгами и приобретение абсолютно бесполезных вещей. Таким образом, он приобрел череп динозавра, оказавшегося на поверку подделкой, а также замок с привидениями. Все эти расточительства привели не только к неприятному финансовому положению, но и к недоверию продюсеров.

Памела Андерсон

Памелу Андерсон все знают как актрису, которая никогда не стеснялась тратить заработанные миллионы. Девушка не жалела денег ни на одежду, ни на яркие вечеринки. В итоге, в стремлении к роскоши она лишилась своего состояния. Актриса построила дом в Майами, а в процессе ремонта выяснилось, что на него не хватает денег. В попытках спасти свое положение девушка сдавала свой дом в аренду, а сама проживала в вагончике.

Линдси Лохан