Экс-солистка “Блестящих” поделилась подробностями развода

В 2018 году брак певицы Ксении Новиковой и бизнесмена Алексея Сорокина был расторгнут. Однако тяжбы о разделе имущества продолжаются до сих пор, поделилась артистка в интервью Woman.ru.

Экс-солистка “Блестящих” призналась, что бывший муж намерен выгнать ее вместе с сыновьями из дома. Спор о недвижимости возник из-за того, что особняк Новикова и Сорокин приобрели еще в браке. Однако, по словам певицы, в помещениях не было элементарных удобств. Основательно строительством и отделкой дома Ксения занялась уже после развода.

Теперь бизнесмен собирается отобрать у бывшей жены половину особняка, в строительство которого Новикова вложила около 20 миллионов рублей.

“Будьте внимательны! На охоту вышел лысый разводила! Обитает в дорогих заведениях Москвы…” — заявила Ксения в интервью.