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3 часа назад

Экс-солистка “Блестящих” Ксения Новикова поделилась подробностями развода

Мира Маркина

В 2018 году брак певицы Ксении Новиковой и бизнесмена Алексея Сорокина был расторгнут. Однако тяжбы о разделе имущества продолжаются до сих пор, поделилась артистка в интервью Woman.ru.

Экс-солистка “Блестящих” поделилась подробностями развода
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Экс-солистка “Блестящих” призналась, что бывший муж намерен выгнать ее вместе с сыновьями из дома. Спор о недвижимости возник из-за того, что особняк Новикова и Сорокин приобрели еще в браке. Однако, по словам певицы, в помещениях не было элементарных удобств. Основательно строительством и отделкой дома Ксения занялась уже после развода.

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Теперь бизнесмен собирается отобрать у бывшей жены половину особняка, в строительство которого Новикова вложила около 20 миллионов рублей.

“Будьте внимательны! На охоту вышел лысый разводила! Обитает в дорогих заведениях Москвы…” — заявила Ксения в интервью.

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Звёзды,Ксения Новикова,Алексей Сорокин,
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