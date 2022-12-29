Известные звездные женщины, которые никогда не были замужем

В некоторых культурах принято, что чем раньше женщина выходит замуж, тем успешнее она считается. Однако не всем суждено стать любящими женами и провести всю свою жизнь с одним человеком. Среди звезд есть немало примеров успешных женщин, которые за всю свою жизнь ни разу не были замужем. О них — в материале “Рамблера”.

Патрисия Каас

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Патрисия смогла построить успешную карьеру и стать востребованной певицей, но в любви она так и не преуспела, а может и не хотела этого делать. Еще в молодости артистка узнала, что бесплодна, но, как сама она признавалась журналистам, со временем смирилась с диагнозом.

Об отношениях Патрисии известно довольно много. Среди ее избранников были актеры, певцы, продюсеры. По слухам, артистка долгое время встречалась с Аленом Делоном, но одновременно его избранницей была модель Розали, которая забеременела от него, поэтому он решил воспитывать ребенка. Долгое время она встречалась с композитором Филиппом Бергманом. Журналисты уверяли, что пара готовится к свадьбе, но до торжества дело не дошло — Каас погрузилась в карьеру и рассталась с возлюбленным. Сейчас она живет одна и, судя по всему, ничуть не жалеет о своей судьбе. В интервью она заявляет, что никто не догадается, сколько любовников у нее было на самом деле.

Кайли Миноуг

У певицы всегда было много поклонников, но до серьезных отношений дело никогда не доходило. В молодости журналисты только успевали сообщать о ее новом романе, как на горизонте появлялся новый мужчина. Она встречалась с Джеймсом Дононваном, Майклом Хатченсом, Оливье Мартинесом и другими. Среди ее возлюбленных были актеры, музыканты, модели и другие знаменитости разного плана и масштаба. Однако со всеми она расставалась и утаивала причины разрыва, но слухи говорили об изменах со стороны мужчин.

По слухам, завидная холостячка все-таки скоро перестанет таковой быть. С 2018 года она встречается с британским журналистом Полом Соломонсом. В феврале 2021 года стало известно, что возлюбленные помолвлены. О свадьбе пока не сообщалось.

Ева Мендес

Завидная голливудская красотка ни разу не была замужем. Многие знают ее как возлюбленную Райана Гослинга, и эта пара действительно считается одной из самых красивых в Голливуде. Однако несмотря на наличие двух дочерей, жениться они не собираются. В интервью актриса заявляла, что не признает институт брака, возможно, в этом и кроется причина того, что она до сих пор не вышла замуж.