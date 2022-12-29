Жена Брюса Уиллиса рассказала о начале отношений с актером

Британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг опубликовала на своей странице в популярной социальной сети трогательное видео. Таким образом супруга Брюса Уиллиса решила рассказать о начале романа со звездой “Крепкого орешка”.

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис познакомились в конце нулевых. Уже в 2009 году пара сыграла свадьбу. Из фотографий того периода Эмма подготовила романтичное слайд-шоу.

“Это была зима, 15 лет назад я влюбилась в него по уши”, — написала модель в соцсетях.

На опубликованных кадрах подписчики звезды увидели, как Уиллис и Хеминг катаются на снегоходе, тюбингах и лыжах.

Напомним, в марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию, в связи с чем актер решил завершить свою карьеру в кино.