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2 часа назад

Жена Брюса Уиллиса рассказала в соцсетях о начале отношений с актером

Мира Маркина

Британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг опубликовала на своей странице в популярной социальной сети трогательное видео. Таким образом супруга Брюса Уиллиса решила рассказать о начале романа со звездой “Крепкого орешка”.

Жена Брюса Уиллиса рассказала о начале отношений с актером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис познакомились в конце нулевых. Уже в 2009 году пара сыграла свадьбу. Из фотографий того периода Эмма подготовила романтичное слайд-шоу.

“Это была зима, 15 лет назад я влюбилась в него по уши”, — написала модель в соцсетях.

На опубликованных кадрах подписчики звезды увидели, как Уиллис и Хеминг катаются на снегоходе, тюбингах и лыжах.

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Напомним, в марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию, в связи с чем актер решил завершить свою карьеру в кино.

Ранее мы писали о звездах, которые простили мужей-изменщиков.

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