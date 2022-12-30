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1 час назад

Королева панка: как Вивьен Вествуд изменила мир моды

Стелла Шмель

29 декабря в Лондоне ушла из жизни легендарный британский модельер, королева панка Вивьен Вествуд. Ей был 81 год.

1/7 29 декабря в Лондоне ушла из жизни легендарный британский модельер, королева панка Вивьен Вествуд.
Фото: legion-media.ru
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3/7 В 1981-м модельер создала собственный бренд одежды Vivienne Westwood, и он имел ошеломительный успех.
Фото: globallookpress.com
4/7 В 1990-х Вествуд стала второй женщиной-модельером из Великобритании, чьи коллекции представлялись в Париже.
Фото: globallookpress.com
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5/7 Позже Вествуд признали одним из самых влиятельных модельеров XX века.
Фото: globallookpress.com
6/7 Дизайнер любила эпатировать публику не только своими нарядами, но и поведением – Вествуд была политической активисткой.
Фото: legion-media.ru
7/7 В 2006 году Елизавета II присвоила дизайнеру титул Дамы-командора Ордена британской империи за вклад в развитие моды.
Фото: globallookpress.com

В юности Вествуд работала учительницей, затем стала швеей, а в середине 60-х судьба свела Вивьен с дизайнером и музыкантом Малькольмом Маклареном. Вскоре Вествуд и Макларен стали жить в гражданском браке, и в 1971 году пара открыла магазин одежды Let it Rock.

Макларен стал менеджером панк-рок-группы Sex Pistols, а Вествуд разработала стиль одежды для музыкантов. Именно в 1970-х к Вивьен Вествуд пришла популярность – она стала основательницей стиля панк в высокой моде.

В 1981-м модельер создала собственный бренд одежды Vivienne Westwood, и он имел ошеломительный успех. В 1990-х Вествуд стала второй женщиной-модельером из Великобритании, чьи коллекции представлялись в Париже. Позже Вествуд признали одним из самых влиятельных модельеров XX века.

Ушел из жизни звезда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Дизайнер любила эпатировать публику не только своими нарядами, но и поведением – Вествуд была политической активисткой. В 2015 году звезда подъехала к дому британского премьера Дэвида Кэмерона на танке, протестуя против добычи сланцевой нефти. А в 2020-м дизайнер заперла себя в металлической клетке перед зданием суда в Лондоне в знак поддержки Джулиана Ассанжа.

При этом, несмотря на скандальные выходки Вествуд, в 2006 году королева Елизавета II присвоила дизайнеру титул Дамы-командора Ордена британской империи за вклад в развитие моды.

В память о королеве панка "Рамблер" решил вспомнить несколько ярких выходов звезды.

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