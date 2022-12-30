Скандальные выходки российских звезд в 2022 году

Подводя итоги уходящего года, не можем не вспомнить скандальные выходки звезд, которые все обсуждали. Как отличились представители российского шоу-бизнеса в 2022, читайте в материале «Рамблера».

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Клава Кока и Бузова

Видео дня

После того, как Клава Кока выложила видео, где они вместе с Ольгой Бузовой отдыхают в Куршевеле, в российском шоу-бизнесе разгорелся нешуточный скандал. А все потому, что в момент его съемки Ольга была пьяна. Тогда многие, в том числе и Дима Билан, осудили поступок Клавы, заявив, что та подставила подругу. Бузова же и вовсе отписалась от Коки в социальных сетях. Правда, позже Клава, на которую из-за видео обрушилась лавина хейта, призналась, что Бузова сама дала согласие на то, чтобы она опубликовала скандальные кадры, но из-за общественного резонанса резко дала заднюю.

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Анна Седокова

Не обошлось без скандальных выходок и на «свадьбе года» Оксаны Самойловой и Джигана. Звезды отметили десятую годовщину со дня бракосочетания пышным торжеством, пригласив членов семьи, близких друзей и звезд российского шоу-бизнеса. Мероприятие прошло как по маслу, однако некоторые гости все равно умудрились отличиться. Так, певица Анна Седокова оконфузилась, выступив с поздравительной речью.

«Я 10 лет думала, песня „Холодное сердце“ посвящена Оксане, а она не ей посвящена», — произнесла певица, поворачиваясь к Джигану.

Рэпер, растерявшись, ответил, что это не так.

«Оксане-Оксане! Куплеты, слова „ты та, от которой мне нужны дети“ посвящены жене», — заявил музыкант.

Самойлова что-то крикнула Седоковой, но ее не было слышно. Позже певица устроила жаркие танцы с младшим братом Тимати, Артемом, после которых пошли слухи, что брак артистки трещит по швам. Правда, она поспешила опровергнуть домыслы, выложив фото с баскетболистом Янисом Тиммой.

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Филипп Киркоров

К концу 2022-го поп-король пустился во все тяжкие и оказался в топе по вызывающему поведению. Сначала Филипп Киркоров вспомнил прошлое и поругался с журналисткой. Она просто хотела уточнить, крадет ли Киркоров ресторанное меню из других городов, а тот отправил ее куда подальше. Затем был нашумевший концерт в Алма-Ате. Тогда Филипп вышел на сцену в колготках вместо штанов. А затем спустился к зрителям и ударил человека по лицу букетом роз (правда, представители артиста поспешили оправдаться, заявив, что это был не зритель, а охранник). Ну и не можем не упомянуть его фееричный поход в магазин Prada. Фраза «Хи донт ноу ху ай эм, хи вонт э скэндэл нау?!» уже успела разлететься на мемы.

Григорий Лепс

В начале декабря артист заставил всех заговорить о себе. Все началось с того, что во время концерта в Ледовом артист психанул, бросил микрофон об пол и покинул сцену. После этой неприятной ситуации певец отправился в местный бар снимать стресс. Там у него завязался конфликт с посетителем Дмитрием Горбачевым. Лепс избил мужчину после того, как тот отказался играть с ним в нарды на 10 тысяч долларов.

Спустя некоторое время стало известно, что на Григория завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Лепс возместил моральный и материальный ущерб петербуржцу Дмитрию Горбачеву, и дело закрыли.