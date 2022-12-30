Глюк'oZa подарила дочери часы за миллион рублей

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюк'oZa, подарила дочерям Лидии и Вере аксессуары стоимостью более миллиона рублей. Их реакцию она показала на видео в социальных сетях.
В посте певицы видно, что 15-летняя Лидия получила часы люксового бренда Rolex Oyster Perpetual с зеленым циферблатом — аналогичные им стоят более миллиона рублей. 11-летней Вере подарили дизайнерскую черно-белую сумку, ее бренд и цена не раскрываются.
"Довольный человек №1 и счастливый человек номер №2", — подписала певица видео с реакцией дочек на подарки.