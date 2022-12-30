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1 час назад

Певица Ольга Орлова вспомнила, как проспала Новый год в Антарктиде

Катя Кобышева

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в социальных сетях, как пропустила Новый год.

Ольга Орлова вспомнила, как проспала Новый год в Антарктиде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда вспомнила, что в прошлом году она встречала Новый год в Антарктиде. Правда в десять вечера она отправилась в каюту и заснула.

«Крепилась как могла, но разница во времени сделала свое дело», — рассказала Ольга Орлова.

Напомним, что сейчас певица ждет ребенка. По Ольги Орловой у нее родится девочка, но в честь подруги - Жанны Фриске - называть дочь певица не будет.

Также певица говорила, что не планирует оставаться в декретном отпуске. Она вернется к работе сразу же, как только сможет.

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Звёзды,Ольга Орлова,Жанна Фриске,
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