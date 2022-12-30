Звезда сериала «Кухня» вышла замуж

Известная российская актриса, звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова рассказала своим подписчикам в социальных сетях о том, что вышла замуж.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Актриса поделилась с подписчиками фотографией со свадьбы.

«Я сказала: «ДА», — такой подписью Елена Ксенофонтова сопроводила снимок.

В ответ актриса получила множество поздравлений и хороших пожеланий, причем не только от поклонников, но и коллег, среди которых Наталия Антонова, Екатерина Волкова, Руслан Татьянин.