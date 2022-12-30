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2 часа назад

Звезда сериала «Кухня» вышла замуж

Катя Кобышева

Известная российская актриса, звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова рассказала своим подписчикам в социальных сетях о том, что вышла замуж.

Звезда сериала «Кухня» вышла замуж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса поделилась с подписчиками фотографией со свадьбы.

«Я сказала: «ДА», — такой подписью Елена Ксенофонтова сопроводила снимок.

В ответ актриса получила множество поздравлений и хороших пожеланий, причем не только от поклонников, но и коллег, среди которых Наталия Антонова, Екатерина Волкова, Руслан Татьянин.

Тем не менее имя мужа Елена Ксенофонтова так и не раскрыла.

Что стало с главными актерами сериала «Кухня»

Ранее Ольга Орлова вспомнила, как проспала Новый год в Антарктиде.

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