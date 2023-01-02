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19 минут назад

Алек Болдуин готовится стать дедушкой

Катя Кобышева

Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин скоро впервые станет дедушкой. Его старшая дочь Айрденд сообщила о том, что беременна.

Алек Болдуин готовится стать дедушкой
Фото: Кадр из фильма "Привычка жениться"Кадр из фильма "Привычка жениться"

Мать Айрленд - Ким Бейсингер - была партнершей Болдуина в фильме "Привычка жениться". Они играли влюбленных, которые бесконечно женились, разводились и женились вновь. Во время съемок между ними вспыхнул роман и вскоре они действительно поженились.

Алек Болдуин и Ким Бейсингер смчитались одной из самых красивых пар Голливуда. Но в конце концов их брак распался, правда повторно жениться, как в фильме, они не стали. В браке родилась дочь Айрленд, которая не так давно опубликовала в соцсетях фотографию с УЗИ и сообщила о том, что ждет ребенка. Отцом станет музыкант Андре Аллен Аньоса.

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Кстати, Айрленд не единственный ребенок Болдуина, за свою жизнь актер успел стать отцом восемь раз.

Ранее жена шеф-повара Константина Ивлева впервые показала лицо ребенка.

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