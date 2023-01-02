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59 минут назад

«После меня хотят чего-нибудь попроще»: телеведущая Ксения Бородина — о новых возлюбленных экс-мужей

Катерина Саломе

Телеведущая Ксения Бородина дважды была замужем. И если она оба раза долго переживала разрывы, ее бывшие мужья почти сразу же находили новых пассий. Свое мнение о новых девушках своих бывших возлюбленных светская львица высказала в своих соцсетях.

«После меня хотят чего-нибудь попроще»: Бородина — о новых пассиях экс-мужей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению теледивы, после отношений с ней мужчина зачастую выбирают девушек попроще. Ни одну из избранниц экс-супругов она не находит красивой, умной или амбициозной.

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«После меня хотят чего-нибудь попроще», — заявила Бородина, прибавив в конце саркастическое «Sorry».

Ранее мы писали о том, что Бородина пожаловалось на жадных экс-мужей.

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