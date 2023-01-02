«После меня хотят чего-нибудь попроще»: Бородина — о новых пассиях экс-мужей

Телеведущая Ксения Бородина дважды была замужем. И если она оба раза долго переживала разрывы, ее бывшие мужья почти сразу же находили новых пассий. Свое мнение о новых девушках своих бывших возлюбленных светская львица высказала в своих соцсетях.
По мнению теледивы, после отношений с ней мужчина зачастую выбирают девушек попроще. Ни одну из избранниц экс-супругов она не находит красивой, умной или амбициозной.
«После меня хотят чего-нибудь попроще», — заявила Бородина, прибавив в конце саркастическое «Sorry».
Ранее мы писали о том, что Бородина пожаловалось на жадных экс-мужей.