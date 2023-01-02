«После меня хотят чего-нибудь попроще»: Бородина — о новых пассиях экс-мужей

Телеведущая Ксения Бородина дважды была замужем. И если она оба раза долго переживала разрывы, ее бывшие мужья почти сразу же находили новых пассий. Свое мнение о новых девушках своих бывших возлюбленных светская львица высказала в своих соцсетях.