Телеведущая Алена Водонаева часто шокирует публику своими заявлениями. Накануне она в своих социальных сетях прокомментировала свое отношение к интимной связи с бывшим после развода.
Подписчица задала светской львице вопрос: «После развода с мужем остались любовниками. Как считаете, это вообще нормально?». Водонаева заявила, что не видит в этом ничего постыдного.
«Нормально все, что вам нормально и что не нарушает УК РФ. Мы почти четыре года еще были (с первым)», — призналась Алена.
Ранее мы писали о том, что Водонаева решила сама жить в купленной для кота квартире.