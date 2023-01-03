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17 минут назад

Телеведущая Алена Водонаева призналась в интимной связи с бывшим мужем

Катерина Саломе

Телеведущая Алена Водонаева часто шокирует публику своими заявлениями. Накануне она в своих социальных сетях прокомментировала свое отношение к интимной связи с бывшим после развода.

Подписчица задала светской львице вопрос: «После развода с мужем остались любовниками. Как считаете, это вообще нормально?». Водонаева заявила, что не видит в этом ничего постыдного.

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«Нормально все, что вам нормально и что не нарушает УК РФ. Мы почти четыре года еще были (с первым)», — призналась Алена.

Ранее мы писали о том, что Водонаева решила сама жить в купленной для кота квартире.

Звёзды,Видео,Алена Водонаева,
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