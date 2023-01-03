Прилучный рассказал о манипуляциях дочери

У актера Павла Прилучного двое детей – дочка Мия и сын Тимофей. Артист в беседе с aif.ru признался, что рождение наследницы сильно изменило его.
По словам Прилучного, с появлением маленькой девочки он стал более сентиментальным. Например, утверждает актер, он начал смотреть романтические комедии, которые порой вызывают у него слезы.
«Я стал мягче именно после рождения Мии», – поделился Павел.
При этом, подчеркнул он, дочь часто умело манипулирует им. Мия использует различные приемы, чтобы получить желаемое.
«Она прекрасно знает, как на меня можно посмотреть или как что-то спросить, чтобы получить то, что она хочет. И я, конечно, таю, потому что девочка – это, в первую очередь, милашество», – заявил Прилучный.
Ранее мы писали о том, что Прилучный устроил драку с журналистом в центре Москвы.