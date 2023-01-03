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1 час назад

Актер Павел Прилучный рассказал о манипуляциях дочери

Катерина Саломе

У актера Павла Прилучного двое детей – дочка Мия и сын Тимофей. Артист в беседе с aif.ru признался, что рождение наследницы сильно изменило его.

Прилучный рассказал о манипуляциях дочери
Фото: РамблерРамблер

По словам Прилучного, с появлением маленькой девочки он стал более сентиментальным. Например, утверждает актер, он начал смотреть романтические комедии, которые порой вызывают у него слезы.

«Я стал мягче именно после рождения Мии», – поделился Павел.

При этом, подчеркнул он, дочь часто умело манипулирует им. Мия использует различные приемы, чтобы получить желаемое.

Жена Прилучного раскрыла проблемы мужа

«Она прекрасно знает, как на меня можно посмотреть или как что-то спросить, чтобы получить то, что она хочет. И я, конечно, таю, потому что девочка – это, в первую очередь, милашество», – заявил Прилучный.

Ранее мы писали о том, что Прилучный устроил драку с журналистом в центре Москвы.

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