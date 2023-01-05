Владу Соколовскому экстренно провели операцию

«Ну что ж, сделали операцию. Сейчас прихожу в себя после наркоза. Что-то потягивает, но это нормально, уже не та боль, что была. Я рад, что эта эпопея закончилась. В 2022-м у меня было четыре приступа. Один из них, кстати, произошел в Африке... В общем, все уже позади, будем восстанавливаться. Благодарю всех за поддержку», — поделился певец с подписчиками.