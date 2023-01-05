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46 минут назад

Владу Соколовскому экстренно провели операцию

Мира Маркина

Еще вчера в Сети публиковались новости о том, что Владу Соколовскому пришлось вызывать себе скорую помощь из-за сильных болей, которые певец принял за почечную колику. Однако скорая ехала крайне долго, а после уже стало ясно, что у артиста проблемы вовсе не с почками – воспалился аппендицит.

Соколовского экстренно прооперировали и сегодня он вышел на связь со своими подписчиками, опубликовав в своих социальных сетях видео, на котором видно, что артист лежит в больничной палате и еще только отходит от наркоза.

Super.ru

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«Ну что ж, сделали операцию. Сейчас прихожу в себя после наркоза. Что-то потягивает, но это нормально, уже не та боль, что была. Я рад, что эта эпопея закончилась. В 2022-м у меня было четыре приступа. Один из них, кстати, произошел в Африке... В общем, все уже позади, будем восстанавливаться. Благодарю всех за поддержку», — поделился певец с подписчиками.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Соколовского госпитализировали во время съемок в Африке.

Звёзды,Видео,Влад Соколовский,
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