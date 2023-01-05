Владу Соколовскому экстренно провели операцию

Еще вчера в Сети публиковались новости о том, что Владу Соколовскому пришлось вызывать себе скорую помощь из-за сильных болей, которые певец принял за почечную колику. Однако скорая ехала крайне долго, а после уже стало ясно, что у артиста проблемы вовсе не с почками – воспалился аппендицит.
Соколовского экстренно прооперировали и сегодня он вышел на связь со своими подписчиками, опубликовав в своих социальных сетях видео, на котором видно, что артист лежит в больничной палате и еще только отходит от наркоза.
«Ну что ж, сделали операцию. Сейчас прихожу в себя после наркоза. Что-то потягивает, но это нормально, уже не та боль, что была. Я рад, что эта эпопея закончилась. В 2022-м у меня было четыре приступа. Один из них, кстати, произошел в Африке... В общем, все уже позади, будем восстанавливаться. Благодарю всех за поддержку», — поделился певец с подписчиками.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Соколовского госпитализировали во время съемок в Африке.