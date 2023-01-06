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1 час назад

Никита Михалков попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Мира Маркина

Российский режиссер Никита Михалков попал в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Никита Михалков попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации канала, кинематографиста перевели в реанимацию в четверг, 5 января. До этого он находился в ГКБ № 67.

Как заявляет Baza, Михалкову диагностировали пневмонию на фоне коронавируса. Однако в пресс-службе режиссера сообщили, что у него обычный грипп.

О том, что председатель Союза кинематографистов Никита Михалков попал в больницу, стало известно 5 января. "Интерфаксу" факт госпитализации подтвердил свой источник.

Ранее стало известно, что Владу Соколовскому экстренно провели операцию.

Звёзды,Влад Соколовский,Никита Михалков,
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