Никита Михалков попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Российский режиссер Никита Михалков попал в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал издания Baza.

По информации канала, кинематографиста перевели в реанимацию в четверг, 5 января. До этого он находился в ГКБ № 67.

Как заявляет Baza, Михалкову диагностировали пневмонию на фоне коронавируса. Однако в пресс-службе режиссера сообщили, что у него обычный грипп.

О том, что председатель Союза кинематографистов Никита Михалков попал в больницу, стало известно 5 января. "Интерфаксу" факт госпитализации подтвердил свой источник.