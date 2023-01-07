Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Пасынок Стаса Михайлова рассекретил пол ребенка

Мария Каткова

Стас Михайлов станет дедушкой — его пасынок рассекретил беременность супруги и пол ребенка. Об этом стало известно из социальной сети приемной дочери артиста.

Стас Михайлов станет дедушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дочь супруги Стаса Михайлова Ева поделилась видео с вечеринки, раскрывающий пол ребенка. На кадрах его приемный сын Андрей и его супруга протыкают воздушный шар с надписью "Мальчик или девочка?".

Этим видео Ева рассекретила беременность супруги пасынка Михайлова, а также раскрыла пол ребенка. Стало известно, что у певца появится внучка.

Стас Михайлов выступил против того, чтобы его дети стали артистами

Стас Михайлов и Инна поженились в 2011 году. Ранее она была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом. В первом браке у нее родились двое детей: Андрей и Ева.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов потратил миллион на липосакцию.

Звёзды,Андрей Канчельскис,Стас Михайлов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители