Стас Михайлов станет дедушкой — его пасынок рассекретил беременность супруги и пол ребенка. Об этом стало известно из социальной сети приемной дочери артиста.

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Дочь супруги Стаса Михайлова Ева поделилась видео с вечеринки, раскрывающий пол ребенка. На кадрах его приемный сын Андрей и его супруга протыкают воздушный шар с надписью "Мальчик или девочка?".

Этим видео Ева рассекретила беременность супруги пасынка Михайлова, а также раскрыла пол ребенка. Стало известно, что у певца появится внучка.

Стас Михайлов и Инна поженились в 2011 году. Ранее она была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом. В первом браке у нее родились двое детей: Андрей и Ева.