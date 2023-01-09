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1 час назад

Настасья Самбурская показала, как выглядела в 20 лет

Мария Каткова

Актриса Настасья Самбурская показала архивную фотографию из 2007 года. Ей она поделилась в своих социальных сетях.

В 2007 году звезде было 20 лет. На кадре она позирует в черной одежде с нюдовым макияжем. Сама она в подписи к фото указала, что в то время у нее не было весов, поэтому она не знает, сколько весила тогда.

Соцсети

Актриса Настасья Самбурская родилась в 1987 году в городе Приозерск Ленинградской области. Она получила известность благодаря роли в сериале "Универ".

Самбурская высказалась о своей низкой самооценке

Ранее сообщалось, что Самбурская призналась, что хочет ребенка.

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