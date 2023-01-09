Актриса Настасья Самбурская показала архивную фотографию из 2007 года. Ей она поделилась в своих социальных сетях.
В 2007 году звезде было 20 лет. На кадре она позирует в черной одежде с нюдовым макияжем. Сама она в подписи к фото указала, что в то время у нее не было весов, поэтому она не знает, сколько весила тогда.
Актриса Настасья Самбурская родилась в 1987 году в городе Приозерск Ленинградской области. Она получила известность благодаря роли в сериале "Универ".
Ранее сообщалось, что Самбурская призналась, что хочет ребенка.