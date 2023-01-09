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1 час назад

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о главном секрете женщин

Мира Маркина

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в передаче «Подкаст.Лаб» раскрыла одну из главных женских тайн.

Гузеева выдала главный секрет женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда заявила, что женщинам примерно в 80 процентах случаев симулируют оргазм во время интима.

По словам Гузеевой, женщины делают это прежде всего для того, чтобы повысить самооценку партнера и произвести впечатление. При этом актриса и телеведущая объяснила именно этим фактом то, что женщины довольно быстро могут уставать.

Мы устаем притворяться, — заявила Гузеева.

Гузеева об участии в шоу “Голос 60+”: “Я все испортила”

Также звезда отметила, что в продолжительных отношениях женщина может больше расслабиться, понимая, что партнер так или иначе будет с ней, и поэтому начинает позволять себе просто отказываться иногда от интимной близости.

Ранее Анфиса Чехова намекнула на новые отношения.

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