Гузеева выдала главный секрет женщин

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в передаче «Подкаст.Лаб» раскрыла одну из главных женских тайн.

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Звезда заявила, что женщинам примерно в 80 процентах случаев симулируют оргазм во время интима.

По словам Гузеевой, женщины делают это прежде всего для того, чтобы повысить самооценку партнера и произвести впечатление. При этом актриса и телеведущая объяснила именно этим фактом то, что женщины довольно быстро могут уставать.

Мы устаем притворяться, — заявила Гузеева.

Также звезда отметила, что в продолжительных отношениях женщина может больше расслабиться, понимая, что партнер так или иначе будет с ней, и поэтому начинает позволять себе просто отказываться иногда от интимной близости.