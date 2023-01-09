45-летняя Чехова рассказала о новом мужчине

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова намекнула на то, что нашла себе мужчину. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чехова поделилась видеороликом, который сделала во время отдыха в Мексике. На нем она позирует на фоне бассейна и океана. Также в кадре появляется мужская рука, которая гладит ее по лицу и берет за руку.

Под видео телеведущая опровергла популярное выражение о том, что "счастье любит тишину" и заявила, что во время отдыха у нее не было желания сидеть в социальных сетях и отвлекаться от своих отношений.

В комментариях поклонники порадовались за звезду и пожелали ей счастья.