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4 часа назад

Анфиса Чехова намекнула на новые отношения

Мария Каткова

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова намекнула на то, что нашла себе мужчину. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

45-летняя Чехова рассказала о новом мужчине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чехова поделилась видеороликом, который сделала во время отдыха в Мексике. На нем она позирует на фоне бассейна и океана. Также в кадре появляется мужская рука, которая гладит ее по лицу и берет за руку.

Под видео телеведущая опровергла популярное выражение о том, что "счастье любит тишину" и заявила, что во время отдыха у нее не было желания сидеть в социальных сетях и отвлекаться от своих отношений.

Анфиса Чехова рассказала, что в корне изменило ее жизнь

В комментариях поклонники порадовались за звезду и пожелали ей счастья.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова отметила день рождения в компании свинок.

Звёзды,Анфиса Чехова,
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