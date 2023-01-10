Автор песен и композитор Рита Дакота рассказала фолловерам на своей странице в популярной социальной сети о решении изменить внешность. Результат косметологического вмешательства удивил фанатов певицы.

Звезда в соцсетях опубликовала серию видеороликов, в которых она рассказала о посещении косметолога.

“У меня главная новость. Друзья, снова мои губы! Я вывела эту "утку"!” — заявила артистка.

Соцсети

Рита Дакота использовала гиалуроновые филлеры для создания эффекта пухлых губ. Теперь певице ввели специальный препарат, который вернул ее губам прежний вид. Девушка призналась, что спустя 10 минут после процедуры нижняя часть лица сильно опухла.

Также артистка предостерегла подписчиков от посещения непроверенных косметологических клиник и предложила ценить “то, что имеем”.