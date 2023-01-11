Агата Муцениеце похвасталась джинсами сына за 100 тысяч

Российская актриса Агата Муцениеце купила сыну джинсы за 100 тысяч рублей и похвасталась ими. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Актриса поделилась видео со своим ребенком Тимофеем в честь его дня рождения. Она отметила, что на 10 лет решила сделать ему дорогой подарок, о котором он попросил сам.
За кадром Муцениеце хвалит своего сына и его джинсы бренда Philipp Plein, а затем он обнимает ее в благодарность за подарок.
"У меня таких нет", — заявила звезда.
Ранее сообщалось, что звезда “Реальных пацанов” намекнул на роман с Агатой Муцениеце.