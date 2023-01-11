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1 час назад

Агата Муцениеце похвасталась джинсами сына за 100 тысяч

Мария Каткова

Российская актриса Агата Муцениеце купила сыну джинсы за 100 тысяч рублей и похвасталась ими. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Актриса поделилась видео со своим ребенком Тимофеем в честь его дня рождения. Она отметила, что на 10 лет решила сделать ему дорогой подарок, о котором он попросил сам.

Кадр из видео

За кадром Муцениеце хвалит своего сына и его джинсы бренда Philipp Plein, а затем он обнимает ее в благодарность за подарок.

"У меня таких нет", — заявила звезда.

«Как с ней работать, не знаю»: Муцениеце — о новой ведущей «Голоса. Дети»

Ранее сообщалось, что звезда “Реальных пацанов” намекнул на роман с Агатой Муцениеце.

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