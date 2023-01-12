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1 час назад

Пропавшая звезда "Сватов" Татьяна Кравченко ответила на обвинения в алкоголизме

Мира Маркина

Пропавшая звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко откровенно ответила на обвинения в алкоголизме.

Пропавшая звезда "Сватов" ответила на обвинения в алкоголизме
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

4 января актриса должна была играть спектакль в Санкт-Петербурге, но в театре не появилась. Об этом сообщил ее коллега актер Станислав Садальский – он предложил выбить дверь в квартиру Татьяны, а затем рассказал о том, что она страдает алкоголизмом.

Вскоре Кравченко объявилась и пришла в ужас от реплик Садальского. Артистка заявила, что не вышла на сцену со Станиславом сознательно. По словам Кравченко, ее возмутил "оскорбительный бред", который прозвучал от Садальского в адрес артистов Ленкома:

"Как можно выходить на сцену с человеком, который позволяет себе оскорбительные и бездоказательные заявления в адрес известных и уважаемых людей, с которыми я работаю и которым благодарна?".

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Кравченко полностью разочаровалась в Садальском после того, как он пустил слух о ее алкоголизме. Звезда отметила, что за всю карьеру она не сорвала ни одну репетицию и ни одну съемку. Татьяна отметила, что в Ленкоме за такое ее бы сразу же уволили:

"Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно", – заключила актриса.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что актриса Хилькевич рассказала о сложных отношениях с алкоголем.

Звёзды,Татьяна Кравченко,Станислав Садальский,
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