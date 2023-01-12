Пропавшая звезда "Сватов" ответила на обвинения в алкоголизме

Пропавшая звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко откровенно ответила на обвинения в алкоголизме.

Фото: Кадр из сериала "Сваты" Кадр из сериала "Сваты"

4 января актриса должна была играть спектакль в Санкт-Петербурге, но в театре не появилась. Об этом сообщил ее коллега актер Станислав Садальский – он предложил выбить дверь в квартиру Татьяны, а затем рассказал о том, что она страдает алкоголизмом.

Вскоре Кравченко объявилась и пришла в ужас от реплик Садальского. Артистка заявила, что не вышла на сцену со Станиславом сознательно. По словам Кравченко, ее возмутил "оскорбительный бред", который прозвучал от Садальского в адрес артистов Ленкома:

"Как можно выходить на сцену с человеком, который позволяет себе оскорбительные и бездоказательные заявления в адрес известных и уважаемых людей, с которыми я работаю и которым благодарна?".

Кравченко полностью разочаровалась в Садальском после того, как он пустил слух о ее алкоголизме. Звезда отметила, что за всю карьеру она не сорвала ни одну репетицию и ни одну съемку. Татьяна отметила, что в Ленкоме за такое ее бы сразу же уволили:

"Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно", – заключила актриса.