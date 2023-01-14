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1 час назад

Телеведущая Ксения Бородина резко ответила жене бывшего мужа

Мира Маркина

Ксения Бородина ответила на слова Залины Башировой — жены своего бывшего мужа Юрия Будагова. Телеведущая, по собственным словам, вылила на оппонентку злость, которую накопила за несколько лет. Деталями Ксения поделилась в соцсетях.

Ксения Бородина резко ответила жене бывшего
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бородина посоветовала Башировой помочь Будагову перевести деньги на обучение дочери. Конфликт между женщинами разгорелся, когда фанаты Ксении на странице Залины написали, что бывшие мужья Бородиной после развода не нашли жен красивее и лучше.

"Бедолаги! Может, поможем им в поисках?", — ответила Баширова.

Когда фанаты сообщили о словах Залины Ксении Бородиной, та резко ответила, отметив, что Юрий Будагов давно не общается с их общей дочерью Марусей и не помогает ее воспитывать.

"Ты лучше помоги своему мужу найти телефон 13-летней дочери и поздравить ее с Новым годом! И перечислить деньги на ее обучение — хоть раз!"

По мнению телеведущей, нынешние возлюбленные бывших пытаются раскрутиться за счет ее имени, а сама она — идеальная бывшая жена, которая обеспечивает детей сама и не просит ничего от их отцов.

"Все на мне": Бородина пожаловалось на экс-мужей, которые не помогают дочерям

Ранее Ксения Бородина высказалась о новых пассиях бывших мужей.

Звёзды,Ксения Бородина,
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