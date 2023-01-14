Немоляева призналась, что делала пластику

Актриса рассказала в интервью изданию «7 дней», что однажды была вынуждена решиться на пластическую операцию.

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Немоляева отметила, что очень долгое время не планировала вносить никаких изменений во внешность, но сделать это некоторое время назад ей все же пришлось.

По словам актрисы у нее просто «рухнуло лицо». А поскольку лицо для артиста – один из основных рабочих «инструментов», Немоляева решила, что с этим необходимо что-то делать и отправилась к хирургу.