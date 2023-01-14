Немоляева призналась, что делала пластику

Актриса рассказала в интервью изданию «7 дней», что однажды была вынуждена решиться на пластическую операцию.
Немоляева отметила, что очень долгое время не планировала вносить никаких изменений во внешность, но сделать это некоторое время назад ей все же пришлось.
По словам актрисы у нее просто «рухнуло лицо». А поскольку лицо для артиста – один из основных рабочих «инструментов», Немоляева решила, что с этим необходимо что-то делать и отправилась к хирургу.
В итоге актрисе сделали круговую подтяжку лица. Немоляевой удалось найти специалиста, который отлично справился с этой задачей. Правда, актрису сразу предупредили, что эффект будет держаться около двух лет. Так в итоге и получилось.