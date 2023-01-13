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41 минуту назад

Певица Анна Семенович располнела из-за тяжелой болезни

Катерина Саломе

Певица Анна Семенович переживает непростой период. Артистка тяжело болеет. Об этом она рассказала в беседе с "Комсомольской правдой".

Семенович располнела из-за тяжелой болезни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам звезды, недавно она снова переболела коронавирусом. Все началось с головной боли, а в итоге ее состояние ухудшилось настолько, что она не могла встать с кровати. Светская львица заявила, что ей приходилось вызывать врачей на дом, чтобы ей ставили капельницы.

"Доктора прописали мне огромное количество БАДов и витаминов. Я пью их буквально горстями", — призналась Анна.

Семенович рассказала, как ее похитили на концерте

Из-за болезни Семенович сильно прибавила в весе. Из-за слабого состояния она долго не посещала спортзал, проводя все время в постели. Но сейчас Семенович чувствую себя лучше и потихоньку возвращается к привычному образу жизни.

"У меня дома есть тренажерная дорожка, где занимаюсь ежедневно по 80 минут. Сама составила программу, поскольку по образованию я тренер", — заявила Семенович.

Ранее мы писали о том, что Анна Семенович намекнула на скорую свадьбу.

Звёзды,Анна Семенович,
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