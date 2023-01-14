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1 час назад

Певица Лариса Долина рассказала, зачем принимает таблетки

Мира Маркина

Лариса Долина призналась, что зависима от снотворного, сообщает портал "PROзвезд". По мнению певицы, в ее профессии без таких препаратов обойтись трудно.

Певица Лариса Долина рассказала о зависимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Долина рассказала, что принимает снотворное после важных событий. Когда она возвращается, то вспоминает, как все прошло, анализирует отдельные моменты. Из-за этого заснуть "категорически не может".

Певица пьет таблетки и если ей предстоит длительный перелет. Она рассказала:

"Не так давно мы с Бутманом выступали в Хабаровске. Мне предстоял 8-часовой перелет в другой часовой пояс. <...> Так как в самолетах я не сплю никогда, снотворное для меня - спасение. Ведь для того, чтобы звучал голос, нужно высыпаться".

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Певица понимает, что снотворные препараты могут вредить организму, и старается принимать их реже. В остальном, по собственным словам, Долина ведет здоровый образ жизни.

Ранее Лариса Долина рассказала, чего боится больше всего.

Звёзды,Валя Карнавал,Лариса Долина,
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