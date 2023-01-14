Певица Лариса Долина рассказала о зависимости

"Не так давно мы с Бутманом выступали в Хабаровске. Мне предстоял 8-часовой перелет в другой часовой пояс. <...> Так как в самолетах я не сплю никогда, снотворное для меня - спасение. Ведь для того, чтобы звучал голос, нужно высыпаться".