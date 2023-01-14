Певица Лариса Долина рассказала о зависимости

Лариса Долина призналась, что зависима от снотворного, сообщает портал "PROзвезд". По мнению певицы, в ее профессии без таких препаратов обойтись трудно.
Долина рассказала, что принимает снотворное после важных событий. Когда она возвращается, то вспоминает, как все прошло, анализирует отдельные моменты. Из-за этого заснуть "категорически не может".
Певица пьет таблетки и если ей предстоит длительный перелет. Она рассказала:
"Не так давно мы с Бутманом выступали в Хабаровске. Мне предстоял 8-часовой перелет в другой часовой пояс. <...> Так как в самолетах я не сплю никогда, снотворное для меня - спасение. Ведь для того, чтобы звучал голос, нужно высыпаться".
Певица понимает, что снотворные препараты могут вредить организму, и старается принимать их реже. В остальном, по собственным словам, Долина ведет здоровый образ жизни.