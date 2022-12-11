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50 минут назад

Певица Лариса Долина обнародовала свой главный страх

Катерина Саломе

Заслуженная артистка России Лариса Долина сделала неожиданное заявление. В беседе с журналистами на церемонии вручения престижной премии «Золотой граммофон» она рассказала о своем главном страхе, сообщает «Слово и дело».

Долина обнародовала свой главный страх
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как оказалось, звезда всю жизнь панически летать на самолете. По ее признанию, она испробовала разные методы, чтобы совладать со страхом, но все попытки оказались тщетны. Поэтому ей ничего не оставалось, кроме как смириться с фобией.

Долина пожаловалась на травлю

Отметим, что на «Золотом граммофоне» Долина стала обладательницей четвертой статуэтки за песню «Двое на ветру». В эту песню, по словам певицы, было вложено колоссальное количество сил.

Ранее мы писали о том, что Долиной стало плохо на концерте в цирке.

Звёзды,Лариса Долина,
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