Долина обнародовала свой главный страх

Заслуженная артистка России Лариса Долина сделала неожиданное заявление. В беседе с журналистами на церемонии вручения престижной премии «Золотой граммофон» она рассказала о своем главном страхе, сообщает «Слово и дело».

Как оказалось, звезда всю жизнь панически летать на самолете. По ее признанию, она испробовала разные методы, чтобы совладать со страхом, но все попытки оказались тщетны. Поэтому ей ничего не оставалось, кроме как смириться с фобией.

Отметим, что на «Золотом граммофоне» Долина стала обладательницей четвертой статуэтки за песню «Двое на ветру». В эту песню, по словам певицы, было вложено колоссальное количество сил.