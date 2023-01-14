Музыкальная исполнительница Виктория Дайнеко опровергла слухи о том, что беременна. В доказательство она опубликовала в социальных сетях видео в раздельном купальнике.
"Какой смысл хвастаться огромным животом в платье, когда можно это сделать в купальнике, когда ты идешь в бассейн. Вот, пожалуйста, дорогие журналисты, я и мой гигантский живот. Тут, наверное, месяц девятый. Хотя, может, когда-то накаркаете, я не против", — отреагировала артистка на предположения прессы.
Несколько дней назад Виктория Дайнеко вместе с возлюбленным посетила премьеру фильма Гая Ричи в одном из московских кинотеатров. Она была платье свободного кроя, из-за чего появились слухи о том, что Дайнеко беременна. Певица несколько раз, что хотела бы стать матерью снова, но не торопится.
У Виктории Дайнеко есть семилетняя дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым певица развелась в 2017 году. Виктория скрывает имя девочки и не показывает ее публике.