"Какой смысл хвастаться огромным животом в платье, когда можно это сделать в купальнике, когда ты идешь в бассейн. Вот, пожалуйста, дорогие журналисты, я и мой гигантский живот. Тут, наверное, месяц девятый. Хотя, может, когда-то накаркаете, я не против", — отреагировала артистка на предположения прессы.