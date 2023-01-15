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1 час назад

Певец Дмитрий Колдун опубликовал фото с женой в годовщину свадьбы

Мира Маркина

Музыкальный исполнитель Дмитрий Колдун разместил в социальных сетях фото с женой в годовщину свадьбы. Певец и его возлюбленная живут вместе 11 лет.

Колдун опубликовал фото с женой в годовщину свадьбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"11 лет совместной жизни, уставшие", — пошутил Колдун в подписи к фото.

Исполнитель познакомился с будущей женой Валерией Хамицкой, когда ходил с одноклассниками курить. Школьники "прятались" в детском саду поблизости, чтобы их не поймали, и встретили там Валерию. Позже и она, и Дмитрий избавились от вредной привычки.

Соцсети

Колдун и его будущая жена долго дружили и ходили на общие мероприятия, но позже артист стал специально приглашать ее на свои выступления в школе, чтобы лишний раз увидеться. Поженились только через 10 лет — на этом настояла Валерия. Дмитрию, по его словам, свадьба нужна не была и у него нет обручального кольца.

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У пары двое детей. Сыну Яну девять лет, а дочери Алисе шесть.

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