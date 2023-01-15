"Это подарок от дорогих мне людей. Мой сын Соломон перед моим отъездом отдал мне свои доллары, которые ему подарили друзья на день рождения, со словами: "Я хочу, чтобы ты купила от меня подарок в Америке на день рождения". Моя мама дала мне денег, чтобы я купила себе именно этот подарок. Остальную сумму добавил мой любимый человек", — рассказала Чехова.