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51 минуту назад

Телеведущая Анфиса Чехова показала подарок от сына, матери и возлюбленного: видео

Мира Маркина

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова показала в личном блоге подарок от сына, матери и возлюбленного. Это цепочка от ювелирного бренда Tiffany&Co, которую Чехова купила в Нью-Йорке.

"Это подарок от дорогих мне людей. Мой сын Соломон перед моим отъездом отдал мне свои доллары, которые ему подарили друзья на день рождения, со словами: "Я хочу, чтобы ты купила от меня подарок в Америке на день рождения". Моя мама дала мне денег, чтобы я купила себе именно этот подарок. Остальную сумму добавил мой любимый человек", — рассказала Чехова.

На официальном сайте компании стоимость подвески зависит от размера, но находится в диапазоне от 72 до 99 тысяч рублей.

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что прибавляет женщине возраст

Анфиса Чехова рассказывала, что у нее появился мужчина. Артистка не раскрывает, кто ее возлюбленный, и не показывает его в соцсетях. Соломон, сын артистки от брака с актером Гурама Баблишвили, несколько раз в год летает на родину отца в Тбилиси.

Ранее Анфиса Чехова рассказывала, что в корне изменило ее жизнь.

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