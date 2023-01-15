Телеведущая и актриса Анфиса Чехова показала в личном блоге подарок от сына, матери и возлюбленного. Это цепочка от ювелирного бренда Tiffany&Co, которую Чехова купила в Нью-Йорке.
"Это подарок от дорогих мне людей. Мой сын Соломон перед моим отъездом отдал мне свои доллары, которые ему подарили друзья на день рождения, со словами: "Я хочу, чтобы ты купила от меня подарок в Америке на день рождения". Моя мама дала мне денег, чтобы я купила себе именно этот подарок. Остальную сумму добавил мой любимый человек", — рассказала Чехова.
На официальном сайте компании стоимость подвески зависит от размера, но находится в диапазоне от 72 до 99 тысяч рублей.
Анфиса Чехова рассказывала, что у нее появился мужчина. Артистка не раскрывает, кто ее возлюбленный, и не показывает его в соцсетях. Соломон, сын артистки от брака с актером Гурама Баблишвили, несколько раз в год летает на родину отца в Тбилиси.