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3 часа назад

Певец Леонид Агутин публично признался в любви жене в годовщину

Мира Маркина

Музыкальный исполнитель Леонид Агутин в соцсетях признался в любви жене — певице Анжелике Варум. Он опубликовал с ней фото в честь годовщины отношений.

Агутин публично признался в любви жене в годовщину
Фото: СоцсетиСоцсети

"Нам сегодня 25. Уже и не знаю — это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям в том мире, уж какой есть", — написал музыкант в посте.

Артисты начали встречаться в 1998 году, а поженились в июле 2000 года. В прошлом году в Сети появились слухи об их расставании, но Леонид Агутин опроверг их.

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Ранее певец Дмитрий Колдун поздравил жену с годовщиной свадьбы.

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