Гомес ответила на комментарии о лишнем весе

Музыкальная исполнительница Селена Гомес ответила на комментарии с критикой по поводу фигуры. Об этом сообщает People.
Гомес вышла в прямой эфир в TikTok вместе с младшей сестрой Грейси Эллиотт Тифи и с юмором прокомментировала слова хейтеров.
"Да, сейчас я немного больше, чем обычно. Но это потому, что я хорошо провела каникулы", — пошутила певица.
На прошлой неделе 30-летняя певица появилась на красной дорожке церемонии "Золотой глобус" в платье с разрезом от бедра. Когда фотографии с события появились в Сети, пользователи написали множество комментариев по поводу лишнего веса певицы.
В 2015 году врачи диагностировали у Селены Гомес системную красную волчанку — тяжелое аутоиммунное заболевание, а в 2017-м ей пересадили почку. Позже исполнительница объясняла поклонникам, что ее вес "скачет" из-за лекарств.