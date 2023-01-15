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1 час назад

Певица Селена Гомес ответила хейтерам на комментарии о лишнем весе

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Селена Гомес ответила на комментарии с критикой по поводу фигуры. Об этом сообщает People.

Гомес ответила на комментарии о лишнем весе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гомес вышла в прямой эфир в TikTok вместе с младшей сестрой Грейси Эллиотт Тифи и с юмором прокомментировала слова хейтеров.

"Да, сейчас я немного больше, чем обычно. Но это потому, что я хорошо провела каникулы", — пошутила певица.

На прошлой неделе 30-летняя певица появилась на красной дорожке церемонии "Золотой глобус" в платье с разрезом от бедра. Когда фотографии с события появились в Сети, пользователи написали множество комментариев по поводу лишнего веса певицы.

Селену Гомес раскритиковали за неблагодарность отдавшей ей свою почку подруге

В 2015 году врачи диагностировали у Селены Гомес системную красную волчанку — тяжелое аутоиммунное заболевание, а в 2017-м ей пересадили почку. Позже исполнительница объясняла поклонникам, что ее вес "скачет" из-за лекарств.

Ранее Селена Гомес призналась, что не может иметь детей.

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