Белла Хадид опубликовала фото в купальнике

В социальных сетях модели Беллы Хадид появилась серия фотографий в бикини. Опубликованные снимки она сделала на отдыхе с бойфрендом Марком Калманом.
На фото Белла Хадид позирует на тропическом пляже в черном купальнике, состоящем из лифа на тонких бретельках и плавок-стрингов, украшенных ракушками. Пляжный образ дополняют черная повязка для волос и ювелирный комплект из золотой цепочки с массивным кулоном, нескольких колец и крупных сережек.
Американская супермодель Белла Хадид получила премию British Fashion Awards как "Модель 2022 года". Ее также признал самым стильным человеком на планете журнал GQ.