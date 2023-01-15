Белла Хадид опубликовала фото в купальнике

В социальных сетях модели Беллы Хадид появилась серия фотографий в бикини. Опубликованные снимки она сделала на отдыхе с бойфрендом Марком Калманом.

На фото Белла Хадид позирует на тропическом пляже в черном купальнике, состоящем из лифа на тонких бретельках и плавок-стрингов, украшенных ракушками. Пляжный образ дополняют черная повязка для волос и ювелирный комплект из золотой цепочки с массивным кулоном, нескольких колец и крупных сережек.