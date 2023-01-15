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1 час назад

Супермодель Белла Хадид опубликовала откровенные фото в купальнике

Мира Маркина

В социальных сетях модели Беллы Хадид появилась серия фотографий в бикини. Опубликованные снимки она сделала на отдыхе с бойфрендом Марком Калманом.

Белла Хадид опубликовала фото в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фото Белла Хадид позирует на тропическом пляже в черном купальнике, состоящем из лифа на тонких бретельках и плавок-стрингов, украшенных ракушками. Пляжный образ дополняют черная повязка для волос и ювелирный комплект из золотой цепочки с массивным кулоном, нескольких колец и крупных сережек.

Соцсети

Американская супермодель Белла Хадид получила премию British Fashion Awards как "Модель 2022 года". Ее также признал самым стильным человеком на планете журнал GQ.

Белла Хадид снялась на пляже в купальнике

Ранее больничные фото Беллы Хадид насторожили фанатов.

Звёзды,Белла Хадид,
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