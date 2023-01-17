Любовь, принятие, доброта: главные принципы жизни Инны Чуриковой

14 января 2023 года не стало великой актрисы Инны Чуриковой. Сегодня, 17 января в Москве в Храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с артисткой. Множество коллег и поклонников пришли проводить ее в последний путь. Людям Инна Чурикова полюбилась не только за актерский талант и умение перевоплощаться, но и за то, каким она была человеком, за ее жизненные принципы.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Про отношение к внешности

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Инна Чурикова была обладательницей нестандартной внешности из-за чего ей приходилось в жизни слышать множество неприятных слов. Когда Инна поступала во МХАТ, один из членов комиссии спросил ее, знает ли она Афродиту? И на отрицательный ответ девушки сказал: «Это богиня красоты. Посмотрите на себя зеркало!». Такое отношение, конечно, расстроило будущую актрису, но она не позволила себе сдаться и начать сомневаться в своей мечте. «У меня необычная внешность, которую не каждый может оценить», решила для себя Чурикова. Безусловно, за время карьеры ей приходилось не просто, но ни злые слова чиновников, которые внесли Инну в список актрис, которых не стоит снимать в главных ролях — для того чтобы не портить впечатление зрителей о красивых героических советских людях, ни отзывы некоторых зрителей, которые злословили о внешности актрисы, не изменили ее желание быть артисткой. Это позволило ей сделать невероятную карьеру и завоевать любовь и уважение среди режиссеров, которые называли ее «обладательницей тысячи лиц».

О любви

Инна была безгранично мудрой женщиной. Своего будущего мужа она встретила во время съемок фильма «В огне брода нет». Молодой режиссер Глеб Панфилов стал ее единственным мужем. В браке пара прожила более 50 лет. Артистка верила, что любовь — это когда можешь отдать человеку то, что спрятала для себя. Также она верила в то, что в каждой семье бывают ситуации, когда вспылить и наделать глупостей, но стоит найти верный путь и преодолеть обиду. Если, конечно, это не большая обида. Актриса говорила, что семья — это тяжелый труд. Но еще сложнее найти «своего» человека. От которого никогда не устаешь, с которым не скучаешь. А если нашел, то следует беречь.

О радости