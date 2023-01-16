Что стало с певицей Еленой Терлеевой

В начале 2000-х слушателей покорила одна из участниц «Фабрики звезд» с необычным тембром голоса. Песни Елены Терлеевой звучали в эфире популярных радиостанций, а под свое крыло исполнительницу взял Максим Фадеев. Но через некоторое время певица пропала из поля зрения поклонников. Почему это произошло, и ка живет сейчас Елена Терлеева, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Соцсети Соцсети

Жизнь Елены была неразрывно связана с музыкой с детских лет: девочка ходила в музыкальную школу, играла на фортепиано, а чуть позже проявила интерес к вокалу. Пение стало настоящей страстью будущей звезды. Она участвовала во многих детских музыкальных конкурсах и даже стала победительницей шоу «Утренняя звезда».

Видео дня

Окончив школу, Терлеева переехала из родного Сургута в Москву, где устроилась на работу менеджером и параллельно начала выходить на сцену молодежных клубов. А затем поступила в Институт современного искусства на эстрадно-джазовое отделение, причем сразу на второй курс, поскольку показала прекрасные результаты на экзаменах.

А через год в жизни Терлеевой случилась «Фабрика звезд», продюсером которой в тот год стал Максим Фадеев. Елена показывала отличные результаты, прошла в финал шоу и заняла второе место, уступив Полине Гагариной.

По окончании проекта Елена продолжила заниматься творчеством, ее популярность была ничуть не меньше, чем у победительницы «Фабрики». Но и об учебе Терлеева не забывала: институт она успешно закончила.

Первое время после «Фабрики» Елена много гастролировала и выступала, но с течением времени ее популярность начала угасать. Злые языки говорили, что виной тому ссора с Максимом Фадеевым, который сделал все, чтобы о Терлеевой все забыли.

Но Елена отказываться от творчества не собиралась. В 2009 году она начала сотрудничать с джазовым коллективом, который имел неплохой успех в среде ценителей этого музыкального направления.

Но и с сольной карьерой Терлеева не попрощалась. В 2013 году она выпустила два альбома: «ПредИстория» и «Солнце», в 2015 году певица порадовала поклонников новым хитом «Не прощу», затем вышла песня «Вирус», а в 2020 году на свет появилась песня «Не твоя».

Терлеева продолжает заниматься творчеством, песни свои она пишет и исполняет сама. Хотя ее популярность несопоставима с той, что была 20 лет назад, певицу продолжают любить и поддерживать поклонники.

Личную жизнь Терлеева не афиширует. В разное время ей приписывали романы с Александром Домогаровым, Максимом Фадеевым и Прохором Шаляпиным, но никаких подтверждений этому так и не появилось.