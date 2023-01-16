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1 час назад

Анна Седокова назвала причину ненависти к отцу

Мира Маркина

Певица Анна Седокова часто делится с подписчиками своих страниц в социальных сетях деталями личной жизни. Недавно артистка рассказала, почему испытывала ненависть к отцу.

Седокова назвала причину ненависти к отцу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Анна объяснила, что отца не стало в самый непростой период ее жизни – родитель ушел из семьи к другой женщине. Мать Седоковой взяла на себя все заботы об Анне и ее брате. Но семье приходилось «выживать», заявила певица.

«Мама тянула всех нас, работала за мешок картошки», — вспомнила звезда.

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Отношение к поступку отца Седокова поменяла, когда узнала, что он хотел жить с дочерью. Тем не менее от ощущения, будто ее бросили, певица долго не могла избавиться.

Анна объяснила, что подарки отца считала священными и оберегала. Но расставить все точки в отношениях ей так и не удалось.

«Его война с моей мамой была сильнее и важнее, чем все мои чувства. И однажды он просто умер, не успев ничего мне сказать», — рассказала артистка.

Ранее мы рассказывали, что стало с певицей Еленой Терлеевой.

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