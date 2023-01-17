Бывшая девушка актера Павла Прилучного Мирослава Карпович рассказала о взаимоотношениях с новой семьей экс-избранника. Подробностями она поделилась в эфире шоу «Злые языки».

Ведущий телепрограммы Андрей Борисов, представившись кинопродюсером, позвонил артистке с просьбой сыграть жертву абьюзера. В беседе он прозрачно намекнул ей на Прилучного, так как раньше ходили слухи о том, что актер жестоко обращался с Карпович. Однако Мирослава опровергла эту информацию.

Актриса призналась, что у них с Павлом хорошие отношения. По ее словам, люди верят в то, во что хотят.

«Мы детей вместе воспитываем. Я дружу с его семьей», — призналась звезда, при этом не уточнив, о каких детях идет речь.