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50 минут назад

Актриса Мирослава Карпович рассказала об отношениях с новой семьей Павла Прилучного

Катерина Саломе

Бывшая девушка актера Павла Прилучного Мирослава Карпович рассказала о взаимоотношениях с новой семьей экс-избранника. Подробностями она поделилась в эфире шоу «Злые языки».

Ведущий телепрограммы Андрей Борисов, представившись кинопродюсером, позвонил артистке с просьбой сыграть жертву абьюзера. В беседе он прозрачно намекнул ей на Прилучного, так как раньше ходили слухи о том, что актер жестоко обращался с Карпович. Однако Мирослава опровергла эту информацию.

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Актриса призналась, что у них с Павлом хорошие отношения. По ее словам, люди верят в то, во что хотят.

«Мы детей вместе воспитываем. Я дружу с его семьей», — призналась звезда, при этом не уточнив, о каких детях идет речь.

Ранее мы писали о том, что Прилучный рассказал о манипуляциях дочери.

Звёзды,Видео,Мирослава Карпович,Андрей Борисов,
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