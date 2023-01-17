Накануне певец Сергей Лазарев ошарашил поклонников своим заявлением. Он признался, что подумывает о завершении карьеры. О причинах этого решения он рассказал в беседе с Пятым каналом.
По словам артиста, он хочет отказаться от гастрольных туров, чтобы проводить больше времени с детьми. С появлением наследников у музыканта изменились ценности.
Лазарев уверен, что отдавать всего себя работе — плохая затея. По его мнению, в жизни нужно успевать путешествовать и проводить время с близкими людьми.
«Может оказаться так, что ты к 70, 80 годам окажешься абсолютно один без друзей, без семьи, но с профессией. Однако к тому времени уже будут новые герои, новые кумиры, и ты можешь оказаться просто не у дел», — заявил артист.
Ранее мы писали о том, что представитель Аллена опроверг информацию о завершении его карьеры.