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2 часа назад

Певец Сергей Лазарев задумался об уходе со сцены

Катерина Саломе

Накануне певец Сергей Лазарев ошарашил поклонников своим заявлением. Он признался, что подумывает о завершении карьеры. О причинах этого решения он рассказал в беседе с Пятым каналом.

По словам артиста, он хочет отказаться от гастрольных туров, чтобы проводить больше времени с детьми. С появлением наследников у музыканта изменились ценности.

Лазарев уверен, что отдавать всего себя работе — плохая затея. По его мнению, в жизни нужно успевать путешествовать и проводить время с близкими людьми.

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«Может оказаться так, что ты к 70, 80 годам окажешься абсолютно один без друзей, без семьи, но с профессией. Однако к тому времени уже будут новые герои, новые кумиры, и ты можешь оказаться просто не у дел», — заявил артист.

Ранее мы писали о том, что представитель Аллена опроверг информацию о завершении его карьеры.

Звёзды,Видео,Сергей Лазарев,
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