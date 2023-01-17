Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
48 минут назад

Куда пропала самая красивая девочка в мире

Мира Маркина

Тилан Блондо называли самой красивой девочкой в мире: ее фотографии были повсюду, ей восхищались и пророчили большое будущее. Восходящая звезда активно принимала участие в фотосессиях, появлялась на обложках глянцевых журналов, снималась в рекламных роликах и ходила по подиуму. Как сейчас выглядит модель и почему о ней перестали говорить, читайте в материале «Рамблера».

Куда пропала самая красивая девочка в мире
Фото: СоцсетиСоцсети

Блондо было всего четыре года, когда началась ее модельная карьера. Первые шаги в качестве манекенщицы юная Блондо сделала на показе самого Готье. Но не все шло гладко: в десять лет девочка угодила в крупный скандал из-за слишком взрослой фотосессии, в которой она приняла участие. Тогда общественность обвинила агентов Блондо в развращении. К счастью, на репутации самой юной модели это не отразилось.

Соцсети

С возрастом Блондо не утратила красоты и очарования, которые покорили публику, когда она была ребенком. Однако интерес к ней поутих, потому что, повзрослев, она перестала быть для модной индустрии феноменом. Сегодня Тилан слегка за 20, и она по-прежнему много снимается и участвует в показах мод, но до уровня всемирно известных супермоделей дотянуться ей пока не удается.

Соцсети

Куда пропала Светлана Светикова

Модель и не думает отступать, продолжая работать в жестокой индустрии. Кто знает, может совсем скоро ее имя снова будет на первых полосах мировых СМИ, и поводом для публикаций будут ее достижения.

Соцсети
Звёзды,Светлана Светикова,Уолли де Бакер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители