Куда пропала самая красивая девочка в мире

Тилан Блондо называли самой красивой девочкой в мире: ее фотографии были повсюду, ей восхищались и пророчили большое будущее. Восходящая звезда активно принимала участие в фотосессиях, появлялась на обложках глянцевых журналов, снималась в рекламных роликах и ходила по подиуму. Как сейчас выглядит модель и почему о ней перестали говорить, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Соцсети Соцсети

Блондо было всего четыре года, когда началась ее модельная карьера. Первые шаги в качестве манекенщицы юная Блондо сделала на показе самого Готье. Но не все шло гладко: в десять лет девочка угодила в крупный скандал из-за слишком взрослой фотосессии, в которой она приняла участие. Тогда общественность обвинила агентов Блондо в развращении. К счастью, на репутации самой юной модели это не отразилось.

Соцсети

С возрастом Блондо не утратила красоты и очарования, которые покорили публику, когда она была ребенком. Однако интерес к ней поутих, потому что, повзрослев, она перестала быть для модной индустрии феноменом. Сегодня Тилан слегка за 20, и она по-прежнему много снимается и участвует в показах мод, но до уровня всемирно известных супермоделей дотянуться ей пока не удается.

Соцсети

Модель и не думает отступать, продолжая работать в жестокой индустрии. Кто знает, может совсем скоро ее имя снова будет на первых полосах мировых СМИ, и поводом для публикаций будут ее достижения.